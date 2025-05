Grenzach-Wyhlen: Damit Handwerk und Handel florieren

Viele Veranstaltungen konnten im vergangenen Jahr durchgeführt werden, zuletzt am 30. November der Weihnachtsmarkt, der 1975 erstmals stattfand und damit zu den ältesten in der Region gehört. Schlageter ging in seinem Rückblick auch ein auf die Regio-Messe. Es sei momentan fraglich, ob sich der HGV weiter daran beteilige. Gut laufe es mit dem Ausbau der Neuen Mitten in beiden Ortsteilen, erfreulich sei auch der Verkauf von 20579 Bärenschecks, für die es neun Verkaufs- und 51 Akzeptanzstellen gibt, berichtete er. Die Spenden des HGV – 1000 Euro an das Schülerorchester des Akkordeon-Orchesters sowie 500 Euro an das Familienzentrum Rheinfelden – konnte Schlageter an Ort und Stelle übergeben.