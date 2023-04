Grenzach-Wyhlen Das Brünnli vom Rettenacker

Im Kontext des Gipsabbaus?

Plattner weiß lebhaft aus seiner Kindheit zu berichten, von Arbeit in der Landwirtschaft auf den Matten des Rettenackers und in den Reben. „Die Schützen haben damals, wenn geschossen wurde, den Weg gesperrt“, weiß Plattner noch und deutet in Richtung des früheren Kugelfangs auf der anderen Seite des Alten Bürgelerwegs. Die Geschosse pfiffen somit einst an dem kleinen Brunnen vorbei und quer über den Weg hinüber.

Heutzutage geht es hier wesentlich ruhiger und beschaulicher zu. Das alte Schützenhaus (Baujahr 1927) nutzen inzwischen die „Dängeligeischder“ als Vereinsheim. Die Kleinkaliberschützen gehen – in Sichtweite – einige Meter wegaufwärts ihrem Sport nach.

Ältester Teil dieses Konglomerats dürfte somit der Brunnen von 1873 sein.

Ob das Wasser jemals so richtig sprudelte? „Der Brunnen war schon in den 50er Jahren nur ein Rinnsal“, berichtet Plattner aus seinen Jugendtagen. Doch schon lange fließe dort gar kein Wasser mehr.

Dessen Herkunft sieht der frühere Grenzacher Tennisspieler, Skifahrer und Halbmarathonläufer übrigens in Zusammenhang mit dem hier einst betriebenen Gipsabbau. Plattner glaubt, dass der kleine Brunnen von aus einem alten Gipsstollen austretenden Wasser gespeist worden sein könnte. Denn derer gab beziehungsweise gibt es dort so einige. Teils sind sie verschüttet, teils eingestürzt, teils zugemauert. oder ihr Eingangsbereich ist mit den Jahrzehnten von der umgebenden Natur vereinnahmt worden und nicht mehr auffindbar.

Zahlreiche alte Gipsstollen

Dem ersten Band der „Beiträge zur Geschichte von Grenzach-Wyhlen und Umgebung“ von Erhard Richter zufolge ist schon im 15. Jahrhundert beim heutigen Schießstand auf dem Rettenacker Gips abgebaut worden. Unter anderem sei bei der dortigen Grube von 1461 bis 1603 ein Gipshaus nachgewiesen. Im Jahre 1778 wurde die Grube dann an den Grenzacher Vogt Johann Jakob Hartmann und den Gipsermeister Johannes Keller verpachtet. In den folgenden Jahrzehnten wechselten Eigentümer und Pächter immer wieder. Erhard Richter zitiert noch aus einem Schreiben des Großherzoglichen Bezirksamts Lörrach, in dem von einem großen Loch neben der Gipsgrube die Rede ist, „deren Betrieb aber schon längst eingestellt worden ist“. Dieses etwa 20 Meter tiefe Loch, so forderte die Behörde, müsse bis zum 1. November 1908 aufgefüllt werden.

Doch auch beim Burgackerweg gibt es noch heute einen alten Gipsstollen, der allerdings nur über den Keller eines Privathauses begehbar ist. Unterhalb der Kreuzung von De-Bary-, Steinweg und Rebgasse existierte Richter zufolge der „Sarasinsche Stollen“, der aber bereits 1823 als eingestürzt vermerkt wurde. Weitere Gipsstollen gab es beim „Emilienbad“ an der Schlossgasse, oberhalb vom De-Bary-Haus und bei der „Trafostation Weißhalden“ an der Rebgasse.

Vieles ist verschwunden

Wer sich mit alten Grenzachern unterhält, bekommt oft lebhafte Geschichten zu hören über diese Stollen. So soll es im Bereich des Schützenhauses irgendwo noch einen solchen geben, der Mitte des vergangenen Jahrhunderts offen begehbar war. Dieser Stollen (eventuell „Tropfebrünnli“?) sei schlangenförmig ausgebaut gewesen und habe außerdem recht viel Wasser geführt. Wasser, das irgendwohin abgeleitet werden musste.

Womit wir wieder beim Brünnli am Alten Bürgelerweg wären, zu dem Günter Plattner sich so viele Fragen stellt: Wer hat es gefertigt? Kam das Wasser, das das Brünnli speiste, aus einem alten Gipsstollen?

„Bänkli un Brunne?“

Die ganz große Frage, die den „Brunne-Verruckte“ umtreibt, ist jedoch, wie es gelingen könnte, das Brünnlein wieder herzurichten und in Betrieb zu setzen. „Hier oben ist es doch so schön“, sagt Plattner und dreht sich um. Sein Blick schweift dabei über den sattgrünen Rettenacker. „Hier vielleicht ein Sitzbänkchen. Und im Hintergrund die Ecke mit dem wieder plätschernden Brünnli am alten Schützenhaus“, malt der 82-Jährige ein Bild in die Luft.

Beim Abschied legen der Autor dieser Zeilen und Günter Plattner das Stück Wellblech wieder zurück auf den Brunnentrog. Und das unscheinbare Brünnli fällt zurück in den Dämmerschlaf. Irgendwie schade.