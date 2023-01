Grenzach-Wyhlen Das „FamZe“-Gesicht sagt adieu

Seit Oktober 2020 hat das Familienzentrum Rheinfelden in der „Alten Apotheke“ an der Grenzacher Markgrafenstraße eine zentrale Anlaufstelle im Ort. Fast immer dort anzutreffen: Standortleiterin Agnes Deiß mit ihrem Hund Sam. Ob als Gastgeberin für verschiedene Angebote oder als administrative Koordinatorin im Hintergrund: Deiß gilt in der Doppelgemeinde als das Gesicht des umtriebigen Vereins. Doch nun steht Deiß’ Abschied bevor.