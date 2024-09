Grenzach-Wyhlen: Das Geheimnis des Franzosenlochs ist bis heute nicht gelöst

Aus Erzählungen weiß Annette Grether auch, sie darüber hinaus, dass man schon vor dem Ersten Weltkrieg vom „Franzosenloch“ gesprochen habe. Aber weshalb? Grether kann sich darauf keinen Reim machen.

Gemeinderat Ralf Blubacher, ebenfalls alteingesessener Grenzacher, berichtet, dass sein Vater in den tief in der Grube liegenden schmalen Spalt hineingestiegen sei, weil man sich erzählt habe, dass man darin Musketen und Pistolen von Franzosen finden könne. Angeblich gebe es noch zwei Familien in Grenzach, die solche Waffen besäßen.

Die Grenzacher Historikerin Sandra Grether verweist in diesem Zusammenhang darauf, dass die Franzosen zuletzt unter Napoleon, und dann erst wieder nach 1945 in der Gegend um Grenzach waren. Sie widerspricht damit Mutmaßungen, dass der Name „Franzosenloch“ mit dem 1870/71er-Krieg zu tun haben könnte. Grether hat aber im Internet einen durchaus interessanten Querverweis zu „Franzosenkriegen und deren Auswirkungen auf Höhlen“ (https://www.lochstein.de/hrp/themen/franzosenkriege/franzosenkriege.htm) gefunden.