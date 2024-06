Grenzach-Wyhlen: Das Lise-Meitner-Gymnasium darf sich jetzt „Fairtrade-Schule“ nennen

Zur Verleihung kam Vereinsvertreterin Paula Fulde aus Karlsruhe an den Hochrhein. Als 160. Bildungseinrichtung in Baden-Württemberg und 961. Schule in Deutschland darf das LMG nun diese Zusatzbezeichnung tragen. Dem vorangegangen war ein knapp zweijähriger Prozess, wovon die Arbeitsphase nun gerade ein Jahr dauerte, bis die fünf Kriterien zur Preisverleihung erfüllt wurden.

Ursprung liegt in der Umwelt-AG

Nach der ersten Phase, der Gründung eines Schulteams im Juli 2023 aus Mitgliedern der Umwelt-AG, folgte Stufe zwei: Die Erstellung und Integration eines Fairtrade-Kompass in Absprache mit der Schulleitung. Denn diese muss sicherstellen, dass die Thematik fairen Handelns auch Teil des Unterrichts und des Schullebens ist. Auf offene Ohren gestoßen waren die Schüler auch bei der Mensaleitung, die den Verkauf fairer Produkte wie von Trinkschokolade und Riegeln übernahm. Zudem ist inzwischen fair gehandelter Kaffee im Lehrerzimmer eingezogen. Neben dem Behandeln des Themas in verschiedenen Fächern und Klassenstufen gehören eigene Projekte zu den Kriterien vier und fünf. Nicht nur eine, gleich mehrere Aktionen veranstalteten die „GreenFAIRies“ im bald endenden Schuljahr zur Stärkung des ökologischen Bewusstseins an der Schule. So fand eine Fahrradwoche und eine Kleiderbörse statt, um damit Beiträge zum Umweltschutz aktiv zu leisten. Zudem wurden zuletzt auf dem Schulgelände neue Bäume gepflanzt.