Grenzach-Wyhlen Das Recht auf Wind in den Haaren

Von Manfred Herbertz

Grenzach-Wyhlen. Unter dem Motto „Jeder hat das Recht auf Wind in den Haaren“ werden künftig auch in der Doppelgemeinde ehrenamtlichen Rikscha-Piloten in die Pedale treten und Menschen mit Mobilitätseinschränkungen zu Spazierfahrten durch den Ort einladen. Mal einen kurzen Abstecher an den Rhein oder einfach nur durch das Dorf zu machen, an Orte zu kommen, die man aufgrund von Einschränkungen normalerweisen nicht sehen kann, soll den Menschen Lebensfreude geben. Organisiert wird die Aktion vom Familienzentrum Rheinfelden. Wie Birgitt Kiefer, Leiterin des Familienzentrums, bei der Schulung der ehrenamtlichen Piloten am Samstag im Naturfreundehaus in Grenzach sagte, sei die Aktion, die von Maria Casser-Bette und Winfried Bette in Rheinfelden angestoßen wurde, auf so große Resonanz gestoßen, dass Georg Stenz angeregt hatte, „das wollen wir auch in Grenzach haben“. Wie Kiefer sagte seien aufgrund eines Spendenaufrufs in kurzer Zeit 10 000 Euro, die für die Anschaffung einer mit Elektrounterstützung betriebenen Fahrradrikscha notwendig waren, zusammengekommen. Neben größeren Beiträgen habe man sich auch über unzählige Kleinbeträge gefreut, die gegeben wurden. Auch die Helferinnen des Seniorennachmittags Wyhlen hatten, neben ED und den Notärzten, einen erklecklichen Batzen beigesteuert.