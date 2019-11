Grenzach-Wyhlen Deckel drauf, Licht an!

Geld für Stromeinspeisung

Neben einem neuen Dach hat das Gebäude auch neue Duschen, eine neue Beleuchtung und eine Rauch-Ansauganlage bekommen.

Kleiner Bonus für die Gemeindekasse: Das im Zuge der Sanierung eingebaute Blockheizkraftwerk (BHKW) wirft bereits etwas Geld ab. Laut Schartel hat die Gemeinde Grenzach-Wyhlen dieser Tage von der Firma Energiedienst rund 5000 Euro für die Einspeisung von Strom erhalten.

Ablauf der Arbeiten

Wie genau die Dachsanierung abgelaufen ist, berichtete im Ausschuss Joachim Piek vom Architekturbüro Kromer-Piek. Auch er freute sich über die vorliegende und bereits geprüfte Schlussrechnung. „Es war eine hochwertige Dachsanierung. Der Abschluss ist erfreulich“, bilanzierte Piek.

Dabei ist während der von Juli bis Mitte Oktober andauernden Dachsanierung beileibe nicht alles so einfach wie erhofft vonstatten gegangen. Der Rückbau des alten Daches sei beispielsweise „etwas problematisch“ gewesen, weil die Dämmungen total durchnässt gewesen seien. Aber auch das habe man in den Griff bekommen. Die Gemeinde Grenzach-Wyhlen habe nun – sofern sie eine einmal jährliche Kontrolle vornehmen und dokumentieren lasse – eine Garantie von 25 Jahren auf das Hallendach.

Intelligente Lichtanlage

Jürgen Issler (Firma Issler Etec) ergänzte, dass man die eigentlich für das kommende Jahr geplante Demontage von alten und defekten Leitungen vorgezogen habe. Im Ganzen betrachtet sei „ein Haufen aus der Halle ausgebaut“ worden, der mit der eigentlichen Sanierung überhaupt nichts zu tun hatte.

Energiekosten fallen massiv

Energetisch betrachtet steht die Hochrheinhalle Issler zufolge nun wesentlich besser da als vorher, obgleich die Außenwände nach wie vor nahezu ungedämmt sind. Wie der Fachmann vorrechnete, sinken die jährlich anfallenden Energiekosten nun von 31 000 auf 11 000 Euro. Dies liegt unter anderem an der neuen LED-Beleuchtung. Diese ist intelligent gesteuert und sorgt stets für 300 Lux, wie Issler erläuterte. Und zwar natürliches und Kunstlicht zusammengenommen. Issler: „Da ist also nicht mehr nur an und aus.“ Zudem sei das Licht in der Halle jetzt auch dimmbar, was viele Veranstalter freuen dürfte.

Rauchgas-Test

Was die neu eingebaute Rauch-Ansauganlage betrifft, kündigte Issler einen Rauchtest noch vor dem „Schmutzige Dunschdig“ an. Es gelte, zu sehen, wie empfindlich die Anlage auf entsprechende Theaternebel-Mengen reagiere. Gegebenenfalls werde nachjustiert. „Damit sicher ist, dass die Fasnacht nicht mit einem Räumungsbefehl geahndet wird“, wie Issler augenzwinkernd anmerkte.

Weiteres Vorgehen

Auch in Zukunft stehen in der Hochrheinhalle noch einige Arbeiten an, schließlich handelte es sich um keine Komplettsanierung. Unter anderem müssen noch die WCs im Untergeschoss neugemacht werden. Auch die Dachflächen von Foyer und Umkleide sowie die restlichen Fenster werden noch ein Fall für die Handwerker.