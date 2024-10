Grenzach-Wyhlen: Demokratie gefeiert

Rednerin Elisa Streuli (links), Tobias Benz und Melanie Penninggers Foto: Uwe Thomes

These 2: Die im Grundgesetz verankerte prinzipielle Gleichwertigkeit aller Menschen ist ein Versprechen, das so absolut nicht eingelöst werden kann. Anhand diverser Beispiele von Chancenungleichheit bezeichnete Streuli die propagierte Gleichheit als Etikettenschwindel. Dass die Zustimmung zur Demokratie als Staatsform aktuell schwindet, liegt jedoch nicht an der Demokratie als Staatsform an sich, sondern an ihrer Umsetzung. Zur Polarisierung von Meinungen tragen auch die Medien bei, und die Radikalisierung der Wut wird durch die Algorithmen der Künstlichen Intelligenz nochmals verschärft.

Bereitschaft zuzuhören

These 3: Demokratie ist eine Zumutung. Sie beinhaltet die Notwendigkeit, sich gelegentlich der Meinung anderer zu beugen. Oft könne man gerade von Andersdenkenden am meisten lernen. Die Bereitschaft zuzuhören und nachzufragen, eröffnet neue Perspektiven und erweitert den Horizont. Wenn alle Menschen die größtmöglichen Freiheiten erlangen wollen, schafft dies Interessenskonflikte, und die Freiheit des Einzelnen muss dort aufhören, wo diejenige des Anderen beginnt. Im Austarieren der Schnittmengen sind dabei gewisse Spielregeln einzuhalten.

Meinungsvielfalt

These 4: Meinungsvielfalt braucht Grenzen. Freie Meinungsäußerung ist kein Freibrief für Hassreden, im Gegenteil. Was in einer Gesellschaft toleriert werden kann und soll, und was nicht, ist nicht so klar und muss diskursiv immer wieder neu hergestellt, erlitten und erstritten werden. Hass muss widersprochen werden.