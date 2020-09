Grenzach-Wyhlen Den Rührberg sehen und strampeln

Ob er sich denn selbst noch einmal eine solche Leistung zutrauen würde?

Dieses Jahr schon 22 000 Kilometer radgefahren

„Ich fahre zwar immer noch gerne und sehr viel mit dem Rad, aber da muss ich schon dem Alter Tribut zollen, das ist jetzt wohl kaum noch für mich zu schaffen“, sagt der 49-Jährige, der in diesem Jahr schon mehr als 22 000 Kilometer in die Pedale getreten ist. „Ich habe kein Auto mehr und fahre jeden Tag mit dem Rad zur Arbeit, das sind dann schon 60 Kilometer“.

Jetzt bestreitet Fuhrbach gerne mal Langstreckenrennen, meist so genannte Self-Supported-Rennen, bei denen nur Start und Ziel vorgegeben sind, alles andere bleibt in eigener Regie. So hat er unter anderem an einem „Trans Continental Race“ teilgenommen. Mit Start an der in Radsportkreisen bekannten Muur van Geraadsbergen in Belgien und Zielankunft an den Meteora-Klöstern in Griechenland. Quer durch Europa fährt dabei der Fahrer komplett auf sich alleingestellt und darf nur mitnehmen, was er am Rad transportieren kann.

Am vergangenen Samstag hat Fuhrbach nun in Begleitung einiger Radfahrenthusiasten und vor einer überschaubaren Zuschauerkulisse die Rührbergstrecke innerhalb von drei Stunden 15-mal „gemacht“ und dabei immerhin rund 2700 Höhenmeter bewältigt.

Nur um den Rekordes willen hat Fuhrbach seine Rekordleistung vor zehn Jahren jedoch nicht aufgebracht. Vielmehr wollte er damals mit der Aktion auf das Schicksal von peruanischen Bergbauern aufmerksam machen, die unter erbärmlichen Umständen ausgebeutet und drangsaliert werden. „Es ist eine Aktion mit großer Langzeitwirkung geworden“, freut sich Fuhrbach und berichtet, dass sich vor Ort schon manches positiv verändert habe.

Pfarrer Uwe Schrempp bewundert die Ausdauer und den Willen, die es brauche, solche Leistungen wie jene Fuhrbachs zu bewältigen. Es bedürfte aber auch Ausdauer, Geduld und Training, das Alltägliche zu leben, sagte Schrempp im Gottesdienst, den er am Freitagabend zusammen mit Fuhrbach zelebrierte.

Dieser sagte in seiner Predigt, die Menschheit stehe vor der größten Herausforderung ihrer Zeit: „Wir haben das Sterben dieses Planeten in der Hand.“ Er betonte, der ökologische Fußabdruck, den man heute hinterlasse, sei viel zu groß, um ein Überleben der Menschheit langfristig zu sichern. „Der Rhythmus der Natur verändert sich, das ist bemerkbar, und der Klimawandel ist Realität“. Fuhrbach trug ein eindrucksvolles Plädoyer für ein bewussteres Leben in schlichten Worten, damit umso eindrucksvoller und bedrückender vor: „Ich wünsche mir eine Kirche, die das versteht und lernt, anders zu leben.“ Er stellte mit Blick auf das Kreuz, welches Symbol der Hoffnung und auch Zeichen für schwere Stunden sein kann, die Frage: „Kann der Mensch in einer schweren Aufgabe nicht auch ein Stück Heil finden?“

Christoph Fuhrbach fuhr am 27. Juli 2010 auf der Rückbergstrecke mit mehr als 21 000 Metern einen Höhenweltrekord für Radfahrer. Er ist Pastoralreferent und leitet im Bistum Speyer das Referat Weltkirche, Fachstelle für weltkirchliche Aufgaben.