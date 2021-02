Grenzach-Wyhlen Der Energiebedarf soll sinken

Die Gestaltung der Neuen Mitte wurde 2014/15 in einem intensiven Bürgerdialog vorbereitet, der dann in einem städtebaulichen Wettbewerb seine Fortsetzung fand, wie Benz zurückblickte. Inzwischen befindet sich der Bebauungsplan im Planungsverfahren.

Bürger sollen mitziehen

Die Gemeinde hatte 2018/19 ein energetisches Quartierskonzept erstellt mit dem Ziel, eine klimafreundliche und zukunftsfähige Energieversorgung des Quartiers zu schaffen. Dazu wurde seitens der Gemeinde eine Kompetenzstelle aufgebaut, welche Beratungsaspekte und Informationsaktionen plant, um die Bürger bei der zukunftsfähigen Sanierung ihrer Häuser zu unterstützen. Zum Nahwärmenetz müsse auch eine energetische Sanierung der Gebäude ins Auge gefasst werden, betonte Wegner-Sänger. Mehr als die Hälfte der Gebäude im Quartier seien vor der Wärmeschutzverordnung 1977 gebaut worden und hätten daher einen hohen Energiebedarf.

Ziel: CO 2-Freiheit bis 2050

Wärmenetze, insbesondere in Verbindung mit der Nutzung von industrieller Abwärme, stellen einen wesentlichen Beitrag für die klimaneutrale Energieversorgung dar. Die Projektpartner ED und DSM wollen gemeinsam die Abwärme der DSM zur Beheizung von Gebäuden in Grenzach verfügbar machen. „Wir haben als DSM ein Bekenntnis zum Klimaschutz gegeben und freuen uns, einen Beitrag zur CO 2-Reduktion zu leisten“, sagte Schmidt-Brücken und führte aus, dass DSM anstrebe, bis 2030 30 Prozent CO 2 einzusparen. Bis 2050 will man sogar ganz CO 2-frei werden.

Außerdem müsse kein Anschlussteilnehmer fürchten, im Kalten zu sitzen, denn die Versorgung mit Nahwärme werde zukunftssicher und mit Redundanzsystemen ausgestaltet, ergänzte der Bürgermeister.

Der Bereich des Quartierskonzepts geht dabei über die Neue Mitte hinaus. Es gibt für die im Herzen der Neuen Mitte liegenden kommunalen Gebäude Sanierungsbedarf. Diese Gebäude, darunter auch das Haus der Begegnung und die Zielmattenhalle, werden seit 1970 durch die Zulieferung von Dampf von der heutigen DSM mit Wärme versorgt. Dies sei mit einem relativ hohen CO 2-Ausstoß von 300 Tonnen verbunden, sagte Wegner-Sänger. Hier ergebe sich bereits für die kommunalen Gebäude ein großes Potenzial.

Lieferbeginn: Herbst 2022

Bereits im Januar 2020 wurde ein Gestattungsvertrag geschlossen, um ein Nahwärmenetz aufzubauen. Neben der Versorgung der kommunalen Gebäude ist auch der private Bereich im Fokus. Ziel ist, im Herbst 2022 mit der ersten Belieferung in der Neuen Mitte zu starten.

Wie Klaus Nerz von ED betonte, sei der Anschluss an das Nahwärmenetz äußerst attraktiv, denn der Bund fördere sie ab diesem Jahr mit bis zu 45 Prozent. Diesen Aufwind möchte man nutzen und Interessenten dazu animieren, sich bei Franziska Baum, Ansprechpartnerin bei ED, zu melden.

Zahlen und Fakten

Der Energiebedarf für die Neue Mitte liege bei 14 Millionen kWh. Bisher bezieht die Gemeinde 1,3 Millionen kWh Wärme aus Dampf. Das Abwärmepotenzial der DSM liegt bei rund 17 Millionen kWh.

Weitere Informationen: Weitere Infos unter www.grenzach-wyhlen.de/energie. Ansprechpartner bei der Gemeinde ist Christine Wegner-Sänger, E-Mail: wegner-saenger@grenzach- wyhlen.de, und bei Energiedienst: Franziska Baum, E-Mail: franziska.baum@ energiedienst.de, Tel. 07623 92-3356.