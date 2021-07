Grenzach-Wyhlen Der Gassenhauer-König kommt

Schlager am Samstag

Der Samstag, 28. August, steht im Zeichen des Schlagers. Dann geben sich im Grenzacher Freibad einige bekannte Stars der Branche die Klinke in die Hand. Neben Bata Illic kommen Anita und Alexandra Hofmann (früher: „Geschwister Hofmann“). Außerdem treten Laura Wilde, Julian David, Hansy Vogt und Christian Lais auf.

Für den in Kandern lebenden Schlagerstar ist der Auftritt in Grenzach-Wyhlen somit ein Heimspiel in der Regio. Bata Illic ist in der Szene nach wie vor ein Megastar und nicht nur durch seinen Hit „Michaela“ berühmt. Julian David ist seit einigen Jahren erfolgreich als Solokünstler unterwegs und war zuvor festes Mitglied der Band „Voxxclub“. Hansy Vogt kennt man unter anderem als Moderator und ehemaligen Sänger der Band „Die Feldberger“. Der Einlass am Samstag erfolgt ab 18 Uhr, Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr.

Kabarett am Sonntag

Der „Kultur am Pool“-Sonntagabend steht dann im Zeichen von Stand-Up-Kabarett. Heinrich del Core verspricht, die Lachmuskeln der Besucher ordentlich zu strapazieren und gleichzeitig zum Nachdenken und Schmunzeln anzuregen. Mit einem „Best of“ will er das Publikum mitreißen. Einlass am Sonntag ist ab 19 Uhr, Beginn um 20 Uhr.

Veranstalter Oliver Risch ist sich sicher: „Kultur am Pool! Das wird großartig. Laue Sommerabende im Freibad Grenzach mit tollen Künstlern. Ich freue mich darauf.“ Außerdem möchte er sich schon jetzt bei allen Unterstützern, Helfern und Sponsoren bedanken. „Ohne euch wären Veranstaltungen dieser Art absolut undenkbar. Mein besonderer Dank gilt dabei den Mitarbeitern der Gemeinde Grenzach-Wyhlen, namentlich Bürgermeister Dr. Benz, die uns in der Vorbereitung unterstützt haben. Außerdem den Rätsche-Waggis Grenzach-Wyhlen, die fürs leibliche Wohl sorgen werden.“

Risch bringt für „Kultur am Pool“ übrigens seine in der Doppelgemeinde schon bekannte LED-Leinwand mit. Diese kann – wie beim Autokino zu erleben war – im Gegensatz zu einer herkömmlichen Leinwand auch bei Helligkeit brauchbare Bilder liefern. Für die Besucher soll es eine feste Sitzplatzzuteilung geben.

Weitere Informationen: Der Eintrittskarten-Vorverkauf erfolgt ausschließlich online über das Ticketportal www.reservix.de. Auf dem gesamten Freibadgelände gilt Maskenpflicht. Die Masken dürfen auf dem zugeteilten Sitzplatz abgenommen werden.