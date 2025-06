Grenzach-Wyhlen: Der Johannimarkt hat begonnen

D’Node Chaode hen e Megaplausch am Stand. Foto: Tim Nagengast

Die eine nimmt für den Markt extra Urlaub...

Zum Beispiel für Marianne „Mary“ Müller. Unermüdlich schafft „d’roti Roti“ Jahr für Jahr am Stand der Guggemusik „Node Chaode“ mit. Und hat dafür extra einige Tage freigenommen. „Jo, am Johannimärt het me frei – des isch Gsetz!“, sagt Müller. „De ganze Mendig lang ha’n i Waffledaig gmacht un au no fümf Chueche bache: Hüsiger un Chirsiplotzer.“ Natürlich nach Großmutters überliefertem Rezept. Und das alles kommt prima an, wie der Andrang am Stand der Guggemusiker belegt.

...die anderen unterbrechen ihn

Nur wenige Meter weiter ist das Grenzacher Ehepaar Flum unterwegs. Rund 20 Jahre lang haben Flums keinen Johannimarkt mehr gesehen. „Wir waren ja immer mit unserem Boot weg um diese Zeit“, sagt Herbert Flum fast schon entschuldigend. Doch das Schiffli ist mittlerweile verkauft, und das Rentnerpaar macht gegenwärtig Urlaub am Bodensee. Den hat das Paar extra für den Johannimarkt unterbrochen. „Wir haben uns in den Zug gesetzt und sind extra dafür hergefahren. Am Mittwoch geht’s dann wieder zurück in unser Urlaubsdomizil an den Bodensee“, sagt Flum.