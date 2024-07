Grenzach-Wyhlen: Der Rechtsstreit um den BASF-Anteil der Kesslergrube ist vorbei

Gemeinde und BUND eint das Ziel, dass die Chemikalien nicht den nachfolgenden Generationen hinterlassen werden dürfen, sondern heute zu beseitigen seien. Vor fast zehn Jahren hatten sie daher Widerspruch gegen die Verbindlichkeitserklärung des Sanierungsplanes für den Perimeter 2 der Altlast „Kesslergrube“ erhoben. Die im Grundwasser stehende Altlast sollte – nach dem von BASF damals gewählten Verfahren – an Ort und Stelle verbleiben. Lediglich der Zufluss von Niederschlags- und Grundwasser sollte minimiert und gesammeltes Grundwasser über Generationen gereinigt werden.

Nachdem Gemeinde und BUND im vergangenen Jahr in dritter Instanz vor dem Bundesverwaltungsgericht in Leipzig erstritten hatten, dass der Verwaltungsgerichtshof in Mannheim den Plan inhaltlich prüfen muss, kam Bewegung in die Sache. Die Firma BASF führte einen Ideenwettbewerb durch, bei dem sich eine thermische Dekontaminierung als Vorzugsvariante herausgestellt habe. Diese soll nun in weiteren Untersuchungen geprüft werden. Die Verbindlichkeitserklärung des streitgegenständlichen Sanierungsplans wurde durch öffentlich-rechtlichen Vertrag aufgehoben. Da die Aufhebung dieses Plans nach dem Erfolg in Leipzig das Ziel der Klage war, hat der BUND die Klage für erledigt erklärt.