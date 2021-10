Grenzach-Wyhlen „Der Region kein Risiko hinterlassen“

Grenzach-Wyhlen/Leipzig/Stuttgart (tn). Nachdem der Verwaltungsgerichtshof Mannheim dem BUND Baden-Württemberg Ende Juli die Klageberechtigung in Fragen der Gefahrenabwehr bei der Sanierung der Keßlergrube in Grenzach-Wyhlen abgesprochen hatte, hat nun der Umweltverband eine „Revisionsnichtzulassungsbeschwerde“ beim Bundesverwaltungsgericht in Leipzig eingelegt. Damit möchte er erreichen, dass er gegen die Konzepte der BASF für ihren Bereich der Altlastenablagerung in der ehemaligen Kiesgrube klagen darf, wie es in einer Pressemitteilung des BUND heißt.

Für den BUND ist es dem Papier zufolge nicht nachvollziehbar, dass er als Umweltverband laut Verwaltungsgerichtshof juristisch nicht gegen die Sanierungspläne vorgehen kann, obwohl sie konkrete Auswirkungen auf Natur und Umwelt hätten. „Das Urteil ist nicht akzeptabel“, wird Sylvia Pilarsky-Grosch, Landesvorsitzende des BUND Baden-Württemberg, in der Pressemitteilung zitiert. „Wenn nicht mal Umweltverbände in so wichtigen Fragen wie dem Umgang mit hochgiftigen Chemieabfällen im Boden zur Klage zugelassen werden – wie soll sich dann die Bevölkerung einmischen?“