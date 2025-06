Grenzach-Wyhlen: Der Reiz der Philatelie

Philatelie ist viel mehr als das simple Anordnen von Briefmarken im Sammelalbum. Foto: Tim Nagengast

„Wir sind Forscher und Sammler“, bringt es François Boeglin es auf den Punkt. Der aus Hüningen stammende Spediteur im Ruhestand ist, wie er erzählt, einst über das Thema „Eulen“ zur Philatelie gekommen. Weil sein älterer Bruder Briefmarken sammelte, stieg Boeglin ebenfalls in dieses Hobby ein und verband sein eigenes Interesse an Eulen damit. Heraus kam eine Motivsammlung, also eine Kollektion von Briefmarken und weiteren Belegen, die mit diesen Vögeln zu tun haben. Auch Postkarten haben es dem 70-Jährigen angetan.

Von der Eule auf „Schlaraffia“ gekommen

Mit Freude bringt Boeglin sich diesen Sonntag im Haus der Begegnung in Grenzach bei der Ausstellung aus Anlass des 60-jährigen Bestehens des BSB ein. Dazu hat er mit bemerkenswertem Aufwand etliche Folien und Seiten zum Thema „Schlaraffia“ gestaltet. Darauf befinden sich erstaunliche, aber auch durch intelligenten Humor bestechende Belegstücke über diese nur wenig bekannte deutsche Bruderschaft, deren Vereinsableger auf allen Kontinenten existieren. „Mit Ausnahme der Antarktis“, wie Boeglin lachend ergänzt.

Die „Schlaraffia“ wurde 1859 von Opernsängern gegründet – zur Erhaltung von Kunst, Humor und Freundschaft. Der Hauptsitz der „Allschlaraffia“-Geschäftsführung befindet sich in Bern. Als Wahrzeichen führt er: die Eule. Womit sich für Boeglin der (Sammler)-Kreis wieder schließt.

Daniel Herrmann präsentiert im Rahmen der Ausstellung gleich zwei Sammelgebiete: „Berlin 1916, der Olympiatraum“ (darunter eine Karte der Einweihung des Deutschen Stadions im Grunewald anno 1913) sowie „Die Concorde“. Neben in diesen berühmten Flugzeugen beförderten philatelistischen Belegen zeigt Herrmann auch eine absolute Rarität: eine französische Concorde-Briefmarke, die niemals hätte erscheinen dürfen. Denn in der Druckerei hatte irgendwer (versehentlich?) die falsche Portozahl in die Druckplatte gesetzt. Der Fehler wurde rasch bemerkt, und die mit unkorrektem Francs-Wert versehenen Briefmarken hätten eigentlich wieder eingestampft werden sollen. Doch Herrmann besitzt eine von ihnen.

Raritäten, die es gar nicht geben dürfte

Weitere Exponate steuern am Sonntag Heidy Kuhn („Der Tanz“), Anton Nydegger („Landkarten einmal nicht auf Briefmarken“) und Ewald Kunzelmann („Inzlingen und das Wasserschloss“) bei. Die Besucher können sich auf 240 Seiten in zehn Rahmen freuen.

Natürlich sind auch die klassischen Sammler im Haus der Begegnung an der richtigen Adresse. Für sie gibt es neben Briefmarken und Postkarten auch Münzen, Vignetten, alte Papiere, Dokumente, Zeichnungen, Bilder und „alles, was sich sammeln lässt“, wie es heißt. Schauen, tauschen, kaufen und ergänzen ist angesagt. Worin die Zukunft des Briefmarkensammelns liegt? Wohl in der Philatelie, wie Herrmann und Boeglin sagen. Das übrige, die reinen Briefmarkensammlungen, überschwemme schon seit Jahren den Markt. Denn allzu oft unterlägen unbedarfte Erben der irrigen Annahme, dass Opas hinterlassene Briefmarkenkollektion dessen stille Geldanlage gewesen sei. „Und dann kommt das böse Erwachen“, weiß Daniel Herrmann.

Briefmarkensammlungen sind keine Wertanlagen

Die Deutsche Bundespost widmete dem Inzlinger Wasserschloss im Rahmen der Dauerserie „Burgen & Schlösser“ eine eigene Briefmarke. Diese kam im Frühjahr 1980 an die Schalter und war jahrelang in Gebrauch. Foto: Tim Nagengast

Die beiden BSB-Vertreter empfehlen daher jedem Interessierten, sich lieber in Philatelie zu versuchen, als einfach nur „Märkli“ anzuhäufen. „Denn Philatelie ist die schönste und billigste Methode, um sich weiterzubilden – permanent. Philatelie ist Kultur. Unser Wille ist die Weiterbildung. Und in der Philatelie lernt man nie aus“, fasst der BSB-Vorsitzende es zusammen. Und ergänzt augenzwinkernd: „Wenn man ein Wunderfitz ist, muss man ein Philatelist sein, um weiterzukommen.“ Und was, wenn es einmal keine neuen Briefmarken mehr geben wird? „Dann“, sagt Daniel Herrmann, „dann bleibt uns nur noch die Philatelie.“

Die Sammlerbörse mit Ausstellung findet am Sonntag, 29. Juni, von 9 bis 15.30 Uhr im Haus der Begegnung statt.

Öffnungszeiten

Die Ausstellung und Börse

aus Anlass von „60 Jahre Briefmarken-Sammlerbund Grenzach-Wyhlen“ findet am Sonntag, 29. Juni, von 9 bis 15.30 Uhr im Haus der Begegnung, Scheffelstraße 3a, in Grenzach statt.

Infos zum Verein:

www.briefmarken-sammlerbund.de