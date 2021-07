Grenzach-Wyhlen Der Rohbau ist fertig

Große Verdienste habe sich dabei auch der zweite Vorsitzende, Ewald Fröhle, erworben. Während des Stegfestes am Samstag wurde ihm dafür ein Gutschein für eine Fahrt mit dem schweizerischen Ausflugsschiff „Froschkönig“ überreicht.

Blaue Flagge

Neben dem Neubau des Clubhauses stand am Samstag auch in diesem Jahr das Hissen der Blauen Flagge im Mittelpunkt des Geschehens. Im Beisein einer großen Zahl an Mitgliedern, darunter Ehrenpräsident Helmut Issler, sagte der Umweltbeauftragte des Vereins, Udo Bosch, wie bedeutsam die Blaue Flagge für den Verein sei. Die Verleihung, die in diesem Jahr zum 24. Mal stattfand, belege auf eindrucksvolle Weise das vorbildliche Umweltengagement des Yacht-Clubs Hörnle. Dies gelte auch in Bezug auf die Einhaltung höchster Sicherheitsaspekte und auch in Pandemiezeiten. Außerdem wurde der „Umweltschrank“ des Jachthafens mit einer elektrischen Öl- und Bilgenwasser-Pumpe ausgestattet.