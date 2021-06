Grenzach-Wyhlen Der sogar nachts auf der Lauer liegt

Fließender Übergang zwischen Kunst und Beruf

Dix ist stolz darauf, wie er unumwunden einräumt. Bei ihm, dem studierten Fotodesigner, ist der Übergang zwischen künstlerischer und beruflicher Tätigkeit stets fließend. Eine Abgrenzung zu ziehen, fällt schwer. Dix schafft allzu oft mit Bravour den Spagat zwischen künstlerischer Tätigkeit aus eigener Freude und Interesse sowie wirtschaftlicher Notwendigkeit.

Die Suche nach dem einen richtigen Moment

Beispiel: Der Grenzach-Wyhlener Fotokalender, der in sehr vielen Haushalten hängt. In diesem Jahr für Jahr aufgelegten Projekt kommen Dix’ geschultes Auge, seine Geduld und seine professionellen Fähigkeiten mit Liebe zu Natur und Heimat in idealer Weise zusammen. Man spürt respektive sieht: Was Thomas Dix optisch ins rechte Licht rückt, steht ihm oftmals nahe oder hat auf sonst eine Art und Weise sein Interesse, sein Gefallen gefunden. Da kommt es dann schon vor, dass Dix nächtens stundenlang am Eichener See verharrt, um mit seiner Profiausrüstung die richtige Stimmung, den exakten Moment einzufangen. Jene Sekunde, in welcher der Mond durch die Wolkendecke bricht und sich auf der Oberfläche des immer ab und an auf der Eichener Höhe erscheinenden, sagenumwobenen Sees spiegelt.

Die Enten, der Wachmann und der Dix

Und so ähnlich ist Thomas Dix nun an die Kunstinstallation „Life“von Olafur Eliasson herangegangen. Diese ist noch bis zum 18. Juli in der Fondation Beyeler in Riehen zu bestaunen. Und zwar rund um die Uhr.

„Ich bin bis dato schon siebenmal für jeweils mehrere Stunden vor Ort gewesen“, erzählt Dix. Drei nächtliche Exkursionen nach Riehen hat er auch schon gemacht, um an seiner audiovisuellen Annäherung an Eliassons Werk zu arbeiten. „Einmal bin ich sogar erst um zwei Uhr morgens hingefahren, weil der Vollmond in jener Nacht erst um 1.40 Uhr aufgegangen ist“, verdeutlich der 61-Jährige den großen Aufwand hinter seinem Schaffen. „So hatte ich die ganze Fondation für mich alleine, bis auf die Leute von der Securitas. Um 5 Uhr morgens kamen dann die ersten Besucher: Mehrere Stockenten haben das Museumsinnere erobert und sind in den diversen Wasserbecken rumgeschwommen und haben ganz brav die Holzstege benutzt, um vom einen Wasserbecken in das nächste zu gelangen“, berichtet Dix von einzigartigen Arbeitsbedingungen und einer ganz besonderen Stimmung in der weltbekannten Einrichtung.

Weitere Besuche in Riehen standen und stehen noch auf dem Programm – mit jeweils ganz spezifischem Inhalt. So hat der Grenzach-Wyhlener Fotokünstler zum Beispiel am vergangenen Samstag sechs Stunden lang ausschließlich Aufnahmen mit einem Telezoom gemacht.

Die Geschichte, wie Thomas Dix mit seiner audiovisuellen Annäherung an Eliassons „Life“ schließlich ein Projektstipendium des Landes Baden-Württemberg ergattert hat, ist – man darf es ruhig so sagen – durchaus mit heißer Nadel gestrickt. Denn von der Geburt des Projekts – die Künstlerin Jeannette Frei hatte Dix darauf hingewiesen – bis zum Bewerbungsschluss für die ausgeschriebenen Stipendien verblieben nämlich nur noch nur wenige Stunden.

Projektbewerbung mit heißer Nadel gestrickt

Also beeilte Dix sich, die Fondation Beyeler über sein Vorhaben in Kenntnis zu setzen. Obgleich dort die Verwendung eines Stativs und von professionellem Equipment in der Regel nicht gestattet ist (Dix: „Für mich eine conditio sine qua non.“) Und die Zeit drängte. Eine halbe Stunde vor Ablauf der Anmeldefrist für das Stipendium hatte der Grenzach-Wyhlener Fotodesigner alle erforderlichen Unterlagen auf der entsprechenden Bewerbungsseite des Landesministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst hochgeladen. Also ganz kurz vor Torschluss.

Die Zusagen der Fondation Beyeler, dass Dix mit seinem professionellen Equipment dort tätig werden dürfe, kam schließlich erst am Folgevormittag. Puh!

Dix holt tief Luft. „Irgendwie war es doch eine heiße Nummer, sich mit einem Projekt für ein Stipendium zu bewerben, von dem man noch nicht einmal wusste, ob man dafür überhaupt die Genehmigung erteilt bekommt. What shall’s, wie der Alemanne sagt, wer nichts wagt, gewinnt auch nichts“, schmunzelt der 61-Jährige gutgelaunt, der nie um einen Spruch oder ein Bonmot verlegen ist.

Dann zogen mehrere Wochen ins Land, ohne dass Dix irgendetwas aus Stuttgart hörte. Bis dann vor wenigen Tagen die erfreuliche Mail aus dem Ministerium kam, dass sein Projekt für eines der Stipendien ausgewählt worden ist. Für Dix, der es in den vergangenen Monaten zugegebenermaßen alles andere als einfach hatte, kommt dies einer wohltuende Anerkennung seines eigenen künstlerischen Schaffens gleich.

„Un am Zügle bi’n i jo au no!“

Nun blickt er aber nach vorn und krempelt erst einmal die Ärmel hoch. Denn wenn sein Umzug innerhalb von Grenzach-Wyhlen vollends über die Bühne gegangen ist, beginnt für Dix die eigentliche Hauptarbeit: „Hunderte von RAW-Dateien müssen erst einmal entwickelt und anschließend ausgewählt werden, bevor ich dann mit dem nächsten kreativen Schritt, der Zusammenstellung und Programmierung der eigentlichen Audiovision, beginnen kann.“

Damit die „Vision“ dann auch wirklich zur „Audiovision“ wird, folgt zum Schluss noch die Untermalung mit Musik. Thomas Dix schwebt vor, diese selber zu spielen – in Zusammenarbeit mit dem „Soundtüftler“ Kurt Schlegel. Aber jetzt heißt es erst einmal: Sich übers Stipendium freuen und Kisten schleppen. „Zügle isch agsait.“

Thomas Dix wurde 1959 in Füssen im Allgäu geboren und ist in Grenzach-Wyhlen aufgewachsen. Drei persönliche Höhepunkte nennt Dix in seiner rund 30-jährigen Schaffensperiode: Zum einen zieren seit 2007 zwei seiner Aufnahmen aus Indien das mehr als zwölf Meter hohe Seitenleitwerk einer Air India Express Boeing 737.

Der zweite Höhepunkt ist dazu im Vergleich geradezu winzig, hat dafür aber wahrscheinlich große Teile der Welt in abgestempelter Form gesehen. Anlässlich des 100. Geburtstages des Designerpaares Charles und Ray Eames hat die US-amerikanische Post im Sommer 2008 eine Sonderedition mit 16 Motiven aus ihrem Werk herausgegeben. Für vier Briefmarken sind Aufnahmen von Thomas Dix verwendet worden.

Und zu guter Letzt fand in Edison (USA) im Jahr 2007 die 14. „Jaina Convention“ statt – ein Kongress und Symposium mit Anhängern der Jainismus-Religion aus allen Teilen der Welt. Zentraler Veranstaltungsort war eine rund 1000 Zuhörer fassende Halle, die mit zahlreichen, bis zu drei mal neun Metern großen Bannern mit Dix’ Aufnahmen aus den Jain-Tempeln von Mount Abu und Ranakpur dekoriert war.