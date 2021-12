Grenzach-Wyhlen Der Tod kam an Heiligabend

Heiligabend 1942: Die Grenzacher machen sich bereit für die Christmette. So manche Familie ist in Sorge um die im Feld kämpfenden Soldaten oder in Trauer um gefallene Familienangehörige. Aber trotz allem freut man sich wohl auf einen stimmungsvollen Gottesdienst und ahnt dabei nicht, welche Tragödie sich derweil an der grünen Grenze in der Nähe des Zollamts am Hörnli abspielt.