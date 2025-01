Grenzach-Wyhlen: Der Winter ist wieder zurück

Die Gemeinde fordert dazu in regelmäßigen Abständen auch im Gemeinde-Mitteilungsblatt auf, doch nicht überall folgen die Bürger dieser verbindlichen Aufforderung trotz geltender Streupflicht-Satzung, wie sich immer wieder zeigt. Gerade der Regelung sind die Straßenanlieger zum Reinigen, Schneeräumen und Bestreuen der Gehwege verpflichtet. Falls keine Gehwege vorhanden sind, sind entsprechende Flächen am Fahrbahnrand in einer Breite von einem Meter zu räumen und zu streuen. Den Gehwegen gleichzusetzen sind Fußwege und Verbindungswege, auch dort liegt die Räum- und Streupflicht bei den Anliegern. Der Schnee sei dann am Rande der Fahrbahn oder des Gehwegs aufzuhäufen, heißt es in der Satzung.