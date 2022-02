Grenzach-Wyhlen Die Geister von Linda sind erwacht

Wie die Cliquen-Gründer erzählen, habe es am „Schacht“ auch zahlreiche Lindenbäume gegeben, während die Bewohner der nahen Siedlung oftmals, so eine Überlieferung, in den Tag hineinlebten, inkonsequent und flippige Gefährten gewesen sein sollen.

Im Mittelalter glaubten die Menschen auch an Geister, von denen sie sich Schutz erhofften, so auch für ihre Häuser und ihr Vieh. Dies ging jedoch nicht auf ewig gut, und so – wie die Legende weiterspinnt – ging einerseits Linda unter, andererseits verloren die Geister ihre Heimat.

Sie verschwanden jedoch nicht, sondern suchten sich neue Verstecke und sollen noch heute unter den Menschen leben. Der „Linda-Geischt“ wird dabei als überwiegend friedlich beschrieben. Wird die Harmonie allerdings gestört, wird der Geist zornig und treibt sein Unwesen.

In diesem Sinne lockt die neu gegründete Wyhlener Fasnachtsclique nicht nur den „Linda-Geischt“ wieder aus seinem Versteck, sondern will auch an die Überlieferungen rund um die ehemalige Siedlung Linda erinnern.

Dass sich all dies auch im bunten Geisterhäs widerspiegelt, das aus einem fransigen Flecklehäs, einer ebenso fransigen Hose sowie einer Holzmaske von Schnitzer Simon Stiegeler besteht, versteht sich von selbst. Die einerseits freundlichen und lieblichen Gesichtszüge und einige wenige eher erschreckende Gesten kommen indes in der Holzmaske zum Tragen, die schon bald die Fasnacht in Wyhlen und anderswo bereichern soll.