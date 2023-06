Grenzach-Wyhlen „Die Kunst“ mit 50 Ausstellern

Den Weg zum Haus der Begegnung säumen diesmal Skulpturen wie die großen schlanken blauen Figurenstelen von Scheurer, „Die himmelwärts Blickende“ von Tilo Tscheulin und Stahlwerke von Joachim Röderer.

Messe in der Messe

Im Foyer zeigt das Künstlerpaar Ania Dziezewska und Volker Scheurer vom Kunstraum Kieswerk in Weil am Rhein Arbeiten, die in ihrer Dependance in der Toskana entstanden sind. Wenn man unter den an der Decke hängenden „Flying Objects“ aus Airbags von Scheurer vorbeigeht, fällt der Blick auf die großformatigen, fast monochromen grünschimmernden Bilder der aus Danzig stammenden Malerin, die stark von der Natur, den Bergen des Apennin inspiriert sind, und die meerblauen Wasserbilder, die eine Erinnerung an die Baltische See, ihre Heimat, sind. Alle diese Arbeiten sind „made in Italy“, auch Scheurers längliche figürliche Holzarbeiten aus Bergkastanie.

Gegenüber öffnet sich eine Messe in der Messe: Erstmals nimmt die Galerie „justBee“ aus dem Elsass teil mit vielfältigen Beispiele namhafter Künstler aus ihrem reichen Galerieprogramm.

Altbekannte und Neulinge

50 Künstler, eine stattliche Zahl, beteiligen sich; die Stilrichtungen sind gemischt und offen. Neben bekannten Gesichtern wie Organisator Klaus Kipfmüller, der mit Quadraten und Dreiecken in die Fläche arbeitet und eine neue Serie mit gelben Bildern und frühe Tagebuchzeichnungen präsentiert, Dagmar Henneberger mit imposanten Mischtechniken, Volker Bessel mit seiner Poesie der Technik, Michael Vester mit ungewöhnlichen Fotografien und Harry Lieber mit perspektivisch raffinierter Fine Art-Architekturfotografie fallen neue Künstler auf: So die Grenzach-Wyhlener Malerin Melanie Burkard mit ihren teils in Goldrahmen hängenden dekorativen Punktbildern in selbst entwickelter Blob Pouring-Technik.

Star-Künstler aus Polen

Erstmals dabei sind auch der Jeansmaler Heiko Holdenried, der Bildhauer Ralf Rosa mit silhouettenhaften Holz- und Bronzestelen und Bettina Bohn mit weiblichen Torsi aus Tier- und Pflanzenhäuten und Nebellandschaften des Schwarzwalds.

Absolut im Trend, in Polen ein Star, bei uns noch ein Newcomer, ist der Maler Maciej Salamon mit Körperornamenten und Tattoos. Nicht nur im Keller sind Installationen eingerichtet, auch die Bühne ist mit originalen Snapshots des Berliner Fotografen Guido Schulz aus dem Nachtleben, der Cafés am Ku’damm und der Clubszene einbezogen.

Die Empore wird zu einem Kunstkabinett der besonderen Art, bestückt vom Künstlerkollektiv Wasserhüsli aus Hägelberg mit skurrilen Objekten von Figurenmacher Johannn auf den Tischen, großen Marmorskulpturen des Bildhauers Tilo Tscheulin und fantastisch-surrealen Bildern dreier Nachwuchskünstler.

Also eine imposante Schau mit einer Vielzahl von Arbeiten und Anregungen fürs Auge. Ein ganzes Haus voller Kunst in Grenzach.