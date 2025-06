Grenzach-Wyhlen: „Die Kunst“ öffnet am Sonntag ihre Pforten

Synergien mit der „ART Basel“

Zwar ist die zeitliche Nähe zur „ART Basel“ durchaus beabsichtigt, die Veranstalter legen jedoch Wert darauf, „Die Kunst“ davon unbeeinflusst zu gestalten. Obgleich gewisse Synergien gewünscht natürlich seien. Denn gerade zur „ART“-Zeit ist viel mehr kunstaffines Publikum als sonst in der Region unterwegs. Entsprechend wird „Die Kunst“ auch im Raum Basel, im Markgräflerland und in Freiburg beworben. „In dieser Zeit hat der ganze Landkreis ein Kunstflair. Da ist so ein Gefühl in der Luft“, weiß Scheurer. „Es ist dieser Spirit“, präzisiert Kipfmüller.

Die Hälfte der Künstler stammt aus der Region

Was es ab Sonntag in Grenzach zu sehen gibt? Eigentlich alles, was der Begriff „Kunst“ im weitesten Sinne abdeckt: von Objektkunst über Bildhauerei und Malerei bis hin zu Fotodesign erwartet die Besucher allerhand Überraschendes. Die Aussteller stammen etwa zur Hälfte aus der Region, teilweise kommen sie aber auch aus der Innerschweiz oder sogar Berlin nach Grenzach.