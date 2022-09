Grenzach-Wyhlen Die letzten Meter zu Fuß gehen

Jahrelange Vorarbeit

Als Ergebnis eines rund dreijährigen Prozesses konnte die Gemeinde entsprechende Gefahrenpunkte erfassen und gegebenenfalls entschärfen – egal, ob es der Bau einer Verkehrsinsel war, die Herstellung von besserer Übersicht bei bestimmten Ein- und Ausfahrten oder eine Straßenverengung. Ein bunter Schulwegeplan wurde gedruckt und allen Grundschülern mit nach Hause gegeben.

Wie die Erhebungen ergeben haben, wird jedes dritte bis vierte Grundschulkind in der Doppelgemeinde jeden Morgen von den Eltern mit dem Auto zur Schule gefahren. Aus ganz unterschiedlichen Gründen: Mal ist es die schlechte Witterung, mal die Sorge um das Kind, mal die pure Notwendigkeit aufgrund der Entfernung oder auch der Zeitdruck, weil man zur Arbeit muss und auf dem Weg die Kinder schnell an der Schule absetzen will.

Ob die neuen, blau markierten und beschilderten Haltezonen die Eltern dazu bringen werden, ihre Sprösslinge nicht mehr bis direkt vor das Schulhaus zu fahren, sondern sie ein Stück weiter entfernt aussteigen und den Rest des Weges auf Schusters Rappen zurücklegen zu lassen? „Ich bin kein Prophet, aber ganz guter Dinge“, sagte Jens Leven vom Büro für Forschung, Entwicklung und Evaluation (Bueffee), welches das Projekt für die Kommune begleitet hat.

Schüler malen selbst

Beim Kennzeichnen der Bring- und Holzonen am Dienstagmorgen an der Lindenstraße in Wyhlen durften einige Kinder übrigens selbst Hand anlegen. Lindenschul-Rektor Christian Dierkes tauchte dazu mit einem Trupp Drittklässler auf. Die Kinder konnten zum Pinsel greifen und mit spezieller Farbe und unter Zuhilfenahme einer Schablone gelbe Fußspuren von der Bring- und Holzone in Richtung Lindenschule aufs Trottoir malen. Als Pflastermaler fungierte zunächst Bürgermeister Benz – sehr zur Freude der Kinder, die den Rathauschef dabei umringten und schauten, wie er den ersten gelben „Tapser“ malte.

Für Dierkes ist die Einrichtung der Elterntaxi-Zonen samt Festlegung und Verbesserung der Schulwege ein „Meilenstein“ im Sinne der Sicherheit. Der Leiter der Wyhlener Grundschule dankte allen beteiligten Behörden sowie dem Gemeinderat, der dafür die entsprechenden Mittel lockergemacht hatte.

In Grenzach wird die Schulstraße künftig per Schranke verschlossen. Nur noch Anwohner, Rettungsdienste und andere Berechtigte können dann in Richtung Bärenfelsschule fahren. Eine, wie Benz einräumte, durchaus „drastische Maßnahme“. Man wolle in Wyhlen, wo es nicht ganz so eng zugeht, aber erst einmal schauen, wie sich die Situation auf der Hutmattenstraße entwickelt.

Weitere Informationen: Die Bring- und Holzonen für Elterntaxis im Bereich der Bärenfelsschule in Grenzach werden heute, Mittwoch, ab 10 Uhr ihrer Bestimmung übergeben.