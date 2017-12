Grenzach-Wyhlen Die Narren nehmen Maß

Wie nimmt man richtig Maß, ohne als zu vermessen zu gelten oder gar zu maßlos zu werden? Diese Frage stellen sich die Zunftspieler der Narrenzunft „Rolli-Dudel“ Wyhlen. Getreu dem Motto „’S goht degege“ stehen sie in den Startlöchern, um pünktlich zu Beginn der „fünften Jahreszeit“ im kommenden Jahr an allem und jedem „so richtig Maß zu nehmen“.

Von Heinz Vollmar

Grenzach-Wyhlen. Aber wo nehmen die Zunftspieler Maß? So richtig in die Karten schauen lassen sich die Barden um Zunftabend-Regisseur Harald Peghini nicht. Dass sie jedoch vieles vermessen, das kann man an ihrer „närrischen Bewaffnung“ in Form zahlreicher Zollstöcke erkennen.

Auf Nachfrage bestätigen sie zwar, dass auch sie beim Maßnehmen vergleichen und bewerten, aber sie seien keineswegs so vermessen, sich mit den Grenzacher Narren messen zu wollen.

Erste spitze Pfeile in Form von „Zollstöcken“ richten die Wyhlener Zunftspieler schon jetzt in Richtung „Westen“. Und neulich nachts konnte man die Akteure sogar inmitten der Skulptur am Kreisel auf der Eisenbahnstraße entdecken. Auch hier wurde richtig Maß genommen und dabei erklärt, dass die Zunftabende am 26. und 27 Januar sowie am 2. und 3. Februar jeweils ab 20 Uhr im katholischen Gemeindehaus in Wyhlen stattfinden werden. Das Drehbuch sei bereits komplett, und mit den Proben würde pünktlich zum Jahresbeginn begonnen, während der Kulissenbau bereits begonnen hat, war zu erfahren.

Zu den Zunftabenden selbst verrieten die Wyhlener Zunftspieler nur so viel: Es spielt wie gewohnt die große und kleine Politik eine Rolle, wobei die kommunalen Themen sehr maßvoll behandelt würden, während man für die großen Themen schon größere Maßkrüge benötige, ließen die Zunftspieler durchblicken. Daneben seien die Zunftabende auch im kommenden Jahr kulinarische Glanzlichter, und so darf beim närrischen Programm auch in besonderem Maße geschlemmt werden. Für den einen maßvoll, für den anderen maßlos – ganz nach Geschmack.