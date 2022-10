Grenzach-Wyhlen Die Partnerschaft mit Leben erfüllen

Bei einem Treffen mit der Präsidentin des Verschwisterungskomitees in Pietrasanta, Daniela Zalcetti, der Leiterin des Tourismusbüros, Maria Paola, und Valentina Fogher, die für sämtliche Ausstellungen in der toskanischen Partnerstadt zuständig ist, konnte unsere Zeitung entsprechende Fragen erörtern und bekam Einblicke in die für das kommenden Jahr geplanten kulturellen Höhepunkte in dem toskanischen Städtchen. Unter anderem stehen umfangreichen Bauarbeiten an der Piazza 24 Maggio in Marina di Pietrasanta an. Dieser Platz soll verkehrsberuhigt werden, um mehr Platz für Skulpturenausstellungen und anderen kulturellen Höhepunkten zu haben.