Grenzach-Wyhlen: Die rote Beere in ihrer ganzen Vielfalt

Positive Bilanz

Eine mehr als positive Bilanz des Fests zog am Ende der Vorsitzende der Dunnerloch-Zotteli-Clique, Thomas Lütjens. Er sagte, dass am Samstag „die Hölle“ losgewesen sei und auch am Sonntag ein Publikumszuspruch stattfand, der so recht nach Zotteli-Manier zwar immer wiederkehrend sei, aber dennoch einzigartig war. Ein Resümee, das nicht besser hätte ausfallen können.