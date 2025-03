Grenzach-Wyhlen: Die Schulgemeinschaft ist gestärkt

Finanzen: Der aufgelöste Förderverein für Musiktheater am LMG vermachte den Freunden des LMG eine dicke Spende in Höhe von rund 14 700 Euro. Mirko Schneider und Kassierer Bernhard Greiner betonten, dass auch musische Fächer mehr Unterstützung erhalten sollen, die Förderziele des Vereins sollen noch breitere Themen erreichen. „Unser Ziel ist es nicht, Geld anzuhäufen“, sagte Greiner. Die Adventskalender-Aktion, bei der sich inzwischen auch der Förderverein der Lindenschule beteiligt, brachte beiden Vereinen sowie den Freunden der Realschule Einnahmen in Höhe von 2071 Euro. „Wir würden gerne auch mit der Bärenfelsschule zusammenarbeiten“, so Greiner.