Grenzach-Wyhlen: Die VHS hat die Corona-Delle überwunden

Kultur: Ein weiterer Bereich, in dem die VHS aktiv wirkt, ist die Kultur. Neben zahlreichen allein von ihr organisierten Veranstaltungen, so die Gastspiele von Kabarettisten, konnte im vergangenen Jahr die Zusammenarbeit mit dem Verein für Heimatgeschichte weiter ausgebaut werden. Besonders beliebt sind die Picknick-Treffs an der historischen Trotte.