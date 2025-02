Grenzach-Wyhlen: Die VHS will näher zu den Menschen

Gegenüber dem Seniorenbüro in den ehemaligen Räumlichkeiten der ehemaligen Wyhlener Baugenossenschaft ist die VHS hinter der Glastür gut zu sehen und damit direkt verfügbar. Sei es zum Kauf von Veranstaltungskarten, zur Anmeldung für Angebote oder alleine zur Information. „Wir wollen präsenter in der Wahrnehmung werden. Auch im Bereich der Digitalen Medien sind wir bestrebt, mehr in Erscheinung zu treten“, sagt Gersbacher.

Corona-Delle ist noch da

Im Rahmen der Rezertifizierung durch den Bundesverband der Volkshochschulen tauschte sich ein aus verschiedenen Bereichen zusammengesetztes Team darüber aus, an welchen Stellschrauben die VHS drehen kann, um erfolgreicher zu werden. „VHS anderswo“ ist ein Ergebnis davon. Denn trotz inzwischen etablierter digitaler Formate sind die Kurs- und Teilnehmerzahlen der Vor-Corona-Zeit bisher nicht wieder erreicht. „Einige Dozenten bieten inzwischen weniger Kurse an. Früher waren das mehrere Termine an einem Tag nacheinander. Heute manchmal nur noch ein oder zwei“, erläutert Gersbacher.