Grenzach-Wyhlen: Die Wirtschaftsförderung stärken

FDP: Aufbruchstimmung notwendig

Überrascht über den Antrag äußerte sich auch Ulrike Ebi-Kuhn (CDU). Während in Haushaltsgesprächen die FW überall aufs Geld achteten, wolle man nun 300 000 Euro ausgeben, „in einer Zeit, in der die Wirtschaft in Deutschland nicht gerade blüht und Firmen sich zurückziehen.“ Sie stärkte D’Aubert den Rücken und zählte einen Teil ihrer vergangenen Projekte auf. Auch Leon Intveen (SPD) nahm den FW-Antrag so auf, als unterstelle er , dass in der Wirtschaftsförderung nicht viel passiere. „Dass das nicht stimmt, wissen wir.“ 300 000 Euro nannte Intveen unkonkret und viel. Für 30 000 Euro sicherte er die Unterstützung seiner Fraktion zu. Thilo Levante (FDP) sah die Notwendigkeit, eine Aufbruchstimmung hervorzurufen. Dennoch mahnte er an, zunächst offene Projekte abzuschließen.