Ein Unbekannter durchsuchte in der Nacht auf Montag in Grenzach-Wyhlen vermutlich wieder unverschlossene Fahrzeuge. Bislang sind der Polizei vier Fälle bekannt. Zwei Fahrzeuge, welche durchsucht wurden, standen in Grenzach in der Steingasse und in der Straße „Im Proli“. Zwei Fahrzeuge standen in Wyhlen in der Dinkelbergstraße sowie im Buchenweg. Bei der Tat im Buchenweg wurde der Unbekannte am Montag gegen 4.50 Uhr von einer Videokamera gefilmt. In der Dinkelbergstraße wurde der Unbekannte 20 Minuten zuvor auf frischer Tat gestört. Aus den Fahrzeugen wurden eine Sonnenbrille, eine Geldbörse sowie Kleingeld entwendet. Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen, Tel. 07624 / 98 9 00, bittet Eigentümer von videoüberwachten Grundstücken, die Aufzeichnungen ihrer Anlage zu sichten und sich bei verdächtigen Beobachtungen zu melden.