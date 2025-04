Grenzach-Wyhlen: DLRG-Ortsgruppe sucht Helfer

Die Jugend: Mit lediglich 14 Seepferdchenabzeichen wurde ein Tiefstwert erreicht. Auch deutlich weniger Prüfungen für das Deutsche Schwimmabzeichen wurden abgenommen. Zehn Rettungsschwimmer Silber absolvierten die Vereinsmitglieder im Rahmen ihrer regelmäßigen Wiederholungsprüfung. Positiv: Erstmals seit Jahren wurden zwei Schnorcheltauchabzeichen abgenommen durch die Prüfer.

Die Einsatzgruppe mit ihren derzeit sechs Mitgliedern wurde fünf Mal alarmiert. Um hier den gestiegenen Anforderungen nachzukommen, wurde die Zusammenarbeit mit der OG Rheinfelden verstärkt. In den Bädern wurden mit insgesamt 13 Mitgliedern 226 Wachdienststunden geleistet. Drei Vertreter waren an der Nord- und Ostsee im Wasserrettungsdienst Küste im Einsatz. Mit vier Absicherungen auf dem Rhein in Basel und Grenzach-Wyhlen wurde die Vereinskasse aufgebessert.

Mit 19 Mitgliedern wartet das Jugend-Einsatz-Team (JET) derzeit auf. Leiterin Anja Rüch berichtete von zahlreichen Unternehmungen und Ausbildungen. Vom Besuch einer Rettungswache bis zum Zeltlager wurde dem Nachwuchs einiges geboten. Von 19 Teilnehmern der Vereinsmeisterschaft nahmen neun Mitglieder an den Bezirkswettkämpfen teil. Die erste Vorsitzende Jasmin Lais war sogar an den Weltmeisterschaften in Australien, bei denen sie als Schiedsrichterin im Einsatz war.