Grenzach-Wyhlen DLRG wählt David Heppel zum neuen Vorsitzenden

Diverse Ausbildungsveranstaltungen konnten nur online stattfinden. Präsenztermine gab es nur, wenn die Pandemielage dies erlaubte. Daneben bestimmten fünf Alarmierungen das Geschehen im Jahr 2020.

Erfreut zeigte sich der Vorstand über die Anschaffung des neuen Bootsgruppenfahrzeugs sowie von Rettungsbrettern. Als besonders wertvoll wurde die Einführung des Newsletters erachtet, welcher gerade in Corona-Zeiten eine gewisse Kommunikation ermögliche.

Massiv gelitten hätten jedoch nicht nur die Ausbildung und die Jugendarbeit in der DLRG-Ortsgruppe, sondern auch der Wasserrettungsdienst. Die langfristigen Auswirkungen der Pandemie auf die Arbeit der DLRG seien daher nur schwer abzuschätzen, wie die Technische Leiterin, Kerstin Kock, in ihrem Bericht sagte. „Es ist erschreckend, was man alles nicht machen konnte.“ Dennoch berichtete sie auch von großer Vorfreude auf die laufende Saison, die angesichts der Corona-Lockerungen wieder einiges ermöglichen werde.

Ausblick

Zu den Schwerpunkten der künftigen DLRG-Arbeit zählen nun die Anfängerschwimmkurse im Freibad, für die es Wartelisten gibt. Daneben will die DLRG-Ortsgruppe ein Jugend-Einsatz-Team (JET) gründen.

Die Gewinnung neuer Mitglieder sowie die Qualifizierung im Ausbildungs- und Einsatzbereich sowie verschiedene Beschaffungsprojekte stehen außerdem auf der Agenda.

Wahlen

Vorsitzender: David Heppel; stellvertretende Vorsitzende: Anja Rüch; Kassierer: Gerald Schorer; Technische Leitung: Kerstin Kock; Technischer Leiter Einsatz: Matthias Heinicke; Öffentlichkeitsarbeit: Christine Schorer; Tauchsportgruppe: Patrick Beckmann; Beisitzer: Thomas Maier; Delegierte für den DLRG-Bezirkstag: David Heppel, Anja Rüch, Patrick Beckmann, Kerstin Kock, Jasmin Gemmert, Matthias Heinicke und Lea Anhorn.

Ehrungen

Grußworte vom DLRG-Bezirk Markgräflerland richtete Jasmin Lais an die Versammlung. Sie überbrachte auch die Ehrungen und die Verdienstabzeichen an die anwesenden zu ehrenden Mitglieder. Mit der silbernen DLRG-Ehrennadel wurden Gudrun und Wolfgang Lenz für ihre 40-jährige Treue zur DLRG-Ortsgruppe ausgezeichnet. Mit dem Verdienstabzeichen in Gold wurde Stefanie Kremer geehrt.

Gerald Schorer erhielt das Verdienstabzeichen in Gold mit Brillanten. Die entsprechende Ehrung wurde bereits im Vorjahr ausgesprochen.

Mit Dankesurkunden wurden Jasmin Gemmert, Matthias Heinicke sowie eine Vielzahl an DLRG-Helfern ausgezeichnet, die sich im Rahmen von Corona-Impfaktionen oder anderweitig als Helfer zur Verfügung gestellt hatten. Verabschiedet wurden Liam Mahieu und Yannic Mainer, die Grenzach-Wyhlen aus beruflichen Gründen verlassen. Alle übrigen zu ehrenden Mitglieder waren nicht anwesend.