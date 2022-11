Grenzach-Wyhlen Drei Fahrzeuge aufgebrochen

Grenzach-Wyhlen. Drei Fahrzeuge sind in der Nacht auf Mittwoch in der Talstraße und in der Straße „Im Strick“ aufgebrochen worden, teilt die Polizei mit. In der Talstraße wurden an einem schwarzen Daimler-Benz und einem grauen Opel Insignia eine Seitenscheibe eingeschlagen, um so an die Fahrzeugverriegelung und ins Innere zu gelangen. Aus den beiden Autos wurden zwei faltbare 5-Liter-Wasserkanister sowie etwa 120 Euro in bar gestohlen. In der Straße „Im Strick“ wurde auch eine kleine Seitenscheibe eines schwarzen BMW eingeschlagen, doch aus dem Wagen wurde wohl nichts gestohlen.