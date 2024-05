Grenzach-Wyhlen: Dunkel, geheimnisvoll, unergründlich

Das Fest der Frauen, an dem Männer nicht teilnehmen dürfen, geschweige denn in die mystischen Rituale der „Hexen“ vordringen dürfen, geht auf die 90er-Jahre zurück. Damals studierte Barbara Thomann Psychologie und Englisch in Basel und lernte dort, wie sie sagt, interessante Frauen kennen. Schon bald veranstaltete sie damals ein erstes Frauenfest in der Walpurgisnacht in den Langen Erlen in Basel.

Steinkreis und Lagerfeuer

Seit sie im Grenzacher Neufeld ein schmuckes Holzhaus bezogen und einen wildromantischen Garten mit Steinkreis und Feuerschale besitzt, wird das Fest in der Walpurgisnacht bei ihr zuhause gefeiert. Wie in den Vorjahren waren auch in diesem Jahr nur Frauen eingeladen, die sich teils im Hexenoutfit, teils geschminkt wie ein magisch anmutendes Gothic-Geschöpf oder ganz normal gekleidet beim Frauenfest zusammenfanden.