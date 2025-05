Grenzach-Wyhlen: Duo und Trio musizieren mit Bach und Händel

„Wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen“, sagte Jesus einmal zu seinen Jüngern. Weit mehr als drei, nämlich rund 90 Besucher versammelten sich zu einem Konzert am Sonntagabend in Grenzachs evangelischer Kirche St. Leodegar. Und es ging um zwei oder drei: Duo und Trio.