Grenzach-Wyhlen E Güggli voll Freud un Luscht

Eines ist sicher: Die „Gugge“ hilft wirklich gegen den „Fruscht“. Claus Schneider – bestens bekannt als Zunftabendakteur und Umzugmoderator – hat alles närrische Hirnschmalz in die Waagschale geworfen und wunderbare Verse gedrechselt. Die gibt’s in Heftform in der Gugge. Und wer die närrischen Reime liest, wird lachen – Hand drauf!

Nur einmal musste der Autor etwas schlucken, als er in dem bunten Heftchen ein Foto vom Wyhlemer Zunftabend des Jahres 2010 entdeckte. Darauf zu sehen: die Szene mit der „Pandemie-Agentur“. Da hatten Wyhlens Zunftspieler offenbar an der richtigen Stelle in die Glaskugel geguckt.

Lesen kann man aber auch: „’S mueß öbbis go, bevor’s uns vergoht“. Und das ist auch die Botschaft hinter der Tüte für den Zunftabend daheim: Nicht die Asche bewahren, sondern das Feuer weitertragen und die Flammen am Brennen erhalten. Denn Claus Schneider gibt unumwunden zu, dass es nicht einfach sei im inzwischen zweiten Jahr in Folge ohne Fasnacht. Was wird, wenn vielen Menschen die Freude an der Fasnacht vergangen ist? Wenn sie sehen, dass man auch ohne jährliche Narretei gut leben kann?

Für den 69-Jährigen, der – mit Pausen – seit 1979 in Wyhlen auf der Bühne steht, wäre das nicht auszudenken. „Lüt, vrgässet nit: D’Fasnacht ghört drzue! Si ghört do zue unsre Gegend un zue unsrem Johreslauf!“, ruft Schneider dazu auf, der Fasnacht die Treue zu halten und sich auf die Zeit zu freuen, wenn man wieder gemeinsam feiern, lustig sein und den Narrenmarsch singen kann.

Ein Leben ohne Zunftabende, ohne Fasnacht, ohne Häs, Guggemusik und ausgelassene Narretei? Für Claus Schneider unvorstellbar.

Dabei hat der in Freiburg geborene und in Grenzach aufgewachsene Wyhlener mit Kanderner Wurzeln selbst überhaupt keine fasnächtliche Vergangenheit, wie er freimütig gesteht. Und dabei seine Frau auf den Arm nimmt: „Hier! Mit Lissi habe ich damals die Fasnacht geheiratet! Und bin seither mit Freude dabei.“ Und wie!

Die Zunftabend-Gugge ist im Kulissenbau-Schopf (Kirchstraße 8, Wyhlen) heute von 15 bis 18 Uhr erhältlich. Weitere Verkaufszeiten: Mittwoch und Freitag jeweils von 15 bis 18 Uhr sowie am Samstag von 10 bis 15 Uhr (Donnerstag: kein Verkauf). Stückpreis: fünf Euro.