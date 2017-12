Grenzach-Wyhlen Ehrenamt ein Gesicht geben

Grenzach-Wyhlen. „Das mach ich doch ehrenamtlich!“, sagen viele freiwillig engagierte Bürger in Grenzach-Wyhlen. Was Menschen für die Allgemeinheit tun, ist beeindruckend und geschieht oft im Verborgenen. Der Tag des Ehrenamtes will diesen Helden des Alltags ein Gesicht geben. Der Journalist Rolf Reißmann wird am morgigen Dienstag, 5. Dezember, ab 19.30 Uhr im Haus der Begegnung dazu referieren.

Laut Statistik gehört Baden-Württemberg zu den Bundesländern mit dem umfangreichsten ehrenamtlichen Engagement seiner Bürger. Doch was bedeutet es, eine Aufgabe ehrenamtlich zu übernehmen? Heute gibt es eine enorme Vielfalt von Aufgaben und Tätigkeiten, die „zusätzlich“ oder „nebenbei“ erledigt werden: Hilfe für andere, damit eine Sache gelingt, damit Abläufe funktionieren und zu vielen anderen Zwecken. Wer aber glaube, dass ehrenamtliche Tätigkeit unverbindlich und ohne Verantwortung erfolge, irre sich ganz gewaltig, wie die Veranstalter schreiben. Solche Aufgaben zu übernehmen, ist in vielen Fällen mit Verpflichtungen zu Gewissenhaftigkeit und Verantwortung verbunden. „Denken wir uns am Tag des Ehrenamtes in die Vielfalt des Ehrenamtes hinein, um zu erkennen, welch enorme Leistungen viele Ehrenamtler vollbringen“, lässt sich der Referent Rolf Reißmann in der Ankündigung zitieren.