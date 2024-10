Grenzach-Wyhlen: Ehrungsabend für Sportler des Jahres, Blutspender und Engagierte

Bürgermeister Tobias Benz betonte, dass es bei dem Anlass keineswegs darum gehe, nur Spitzenleistungen im Sport zu würdigen, sondern auch das Ehrenamt und die Leistungen der zu Ehrenden für den gesellschaftlichen Zusammenhalt und das Miteinander in der Gemeinde. Dies sei von unschätzbarem Wert, so auch die Arbeit in den mehr als 65 Vereinen der Gemeinde, worauf man auch von Seiten der Verwaltung sehr stolz sei. Da die Anzahl der Geehrten sehr groß sei, so der Bürgermeister, zeige dies auch das große bürgerschaftliche Engagement in der Gemeinde.

Die neue Ehrungspraxis sei vom Gemeinderat beschlossen worden. Dazu gehöre auch, dass nicht nur Spitzenleistungen geehrt werden sollen, sondern auch jene Leistungen, die sich dahinter verbergen. Beispielhaft nannte der Bürgermeister das ehrenamtliche Engagement als Trainer oder Übungsleiter im Sport, aber auch das Leben rettende Blutspenden.