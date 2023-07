Grenzach-Wyhlen Ein Brunnen voller Rätsel

Brunnen am Hornrain

Gibt es diesen Brunnen noch? Tatsächlich plätschert spärlich und wenig beachtet am Hornrain ein handwerklich außerordentlich aufwendig gestalteter Brunnen vor sich hin. Schon das Material hebt ihn von den anderen Dorfbrunnen ab, die aus regionalem Kalkstein oder auch Kunststein gefertigt sind.

Der hochwertige Buntsandstein der Rückwand könnte vom ehemaligen Steinbruch in Degerfelden stammen, der auch für das Basler Münster Steine geliefert hat. Fachmännisch hat man die sorgsam behauenen Quader zu einem klassischen Gewölbe zusammengefügt. Der gegossene Brunnentrog wurde nach Auskunft von Waldemar Kern erst vor etwa 100 Jahren nach einem Entwurf seines Vaters hinzugefügt.

Einst wohl sehr ergiebig

Sein Wasser dürfte das Brünnlein wohl von einer der typischen Karstquellen am Fuße des Hornfelsens bekommen. In der Steingasse gibt es noch eine derartige Quelle mit einer sehr kräftigen Schüttung jahraus, jahrein. Das „Hornbrünnlein“ scheint ehemals auch sehr ergiebig gewesen zu sein, wie eine Beschwerde von 1816 vermuten lässt, wenn von einem „in der ganzen Landstraße herumseifernden“ Brünnlein die Rede ist.

Doch wie kommt es, dass man sich an dieser Stelle eine so stattliche Brunnenanlage geleistet hat? Erstens lag er an der bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts wichtigen Landstraße nach Basel und zweitens in einem Gebiet, das für Grenzach einst wirtschaftliche Bedeutung hatte. Da waren natürlich in erster Linie die Reben, aber auch die Steinbrüche und Gipsvorkommen. Außerdem ließ sich hier in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die Basler Glockengießerei Schnegg nieder. Auf dem Rümminger Kirchturm erklingt bis zum heutigen Tag eine in Grenzach gegossene Glocke. Die 1839 gegossene Glocke dieser Gießerei im Grenzacher Kirchturm stammt aus der Basler Werkstatt.

Einst Hauptverkehrsachse

Und dass auf der Straße „Hornrain“, der ursprünglichen Basler Straße, reger Verkehr herrschte, kann man sich vorstellen, wenn man in verschiedenen Petitionen liest, dass zum Beispiel die Grenzacher Wirte vor allem von der Basler Kundschaft profitierten.

Auch beim Wunsch nach einem Marktrecht wurde mit der wirtschaftlichen Verbindung zu Basel argumentiert und der Wein, die Steine und der Gips wurden natürlich auf dieser Straße nach Basel und in den Sundgau transportiert.

Spuren verlieren sich

Ein Brunnen am Wegesrand machte also Sinn. Ob es sich bei diesem Brunnen tatsächlich um den bei Erhard Richter erwähnten handelt, können wir jedoch nicht mit hundertprozentiger Sicherheit sagen. Auch wann er seine heutige Gestalt bekam, weiß heute niemand mehr. Aber er ist auf jeden Fall ein ganz besonderer Brunnen, dem man einst große Aufmerksamkeit geschenkt hat.