Grenzach-Wyhlen Ein Coach für alle Fälle

So schildert die Kabarettistin aus ihrem reichen Erfahrungsschatz ein Therapiebeispiel mit einem Busfahrer, von dem sie annehmen muss, dass er wie jeder Busfahrer in seinem Beruf zutiefst verunsichert sei. Während der Fahrt gibt sie ihm Hinweise zur Benutzung von Gas, Kupplung und Blinker, rät bei den ständig wechselnden „Geschwindigkeitsofferten“ zwischen 30 und 50 Stundenkilometer „Finden Sie Ihr eigenes Tempo!“ oder empfiehlt in Staus Abkürzungen, denn „schließlich muss man ja nicht jeden Fahrgast mitnehmen“.

„Braucht man hier im Ort einen Führerschein?“

Beim Besuch eines Basars stellt Domogala fest: Die Anbieter der selbstgebastelten Waren haben viel Zeit, aber kein Talent. Hier rät sie den Leuten, einen Krüppel neben den Stand zu stellen oder wenigstens einen Arm in eine Schlinge zu legen, schließlich wäre somit immerhin ein Verkauf aus Mitleid möglich.

Stichwort: Geburtstag. Die Mutigen feiern diesen sogar. „Da bekommen sie Geschenke, die sie gar nicht wollen, zum Beispiel ein fünf Kilo schweres Teelicht aus Stein.“ Domogala empfiehlt, als aufmerksame Gastgeberin jedem Gast am Buffet zu zeigen, was er für den Wert seines Geschenks essen kann.

Im Umgang mit „sperrigen“ Situationen schildert sie ihre Erschließung eines Barockgartens mit dem Auto. Hier habe sie sich nicht von Navi, Schildern und winkenden Menschen ablenken lassen, sondern sei ganz ihrer Intuition gefolgt. Durchschlagende Erfolge habe sie mit der Reparatur von Elektrogeräten, sagt Domogala. Nach dem Auseinanderbauen, der meditativen Befragung aller Einzelteile und dem Zusammenbau etwa eines Toasters sei es spannend, die mitunter neuen Geräusche und Gerüche zu erforschen, wenn wieder Strom drauf ist.

Zum Abschied bietet sie dem Publikum einen Chauffeurdienst im eigenen Auto an, bei dem sie zur Förderung einer besseren Kommunikation großzügig über die Herstellerempfehlung von maximal fünf Insassen hinwegsehen wollte. Da sie nicht so oft in Wyhlen ist, fragt sie vorsorglich: „Braucht man hier im Ort einen Führerschein?“

Neues, Mut zu Veränderung und zwischenmenschliche Kommunikation sind die Bereiche, auf die sich Domogala in ihrem satirisch überhöhten Coaching fokussiert. Kleine Scherze mit dem Publikum, eine vermeintlich eigene naive Auffassung der Dinge sowie kurzweiliger Spott über nicht anwesende Gruppierungen sind die Grundlage ihrer gern gehörten geschmeidigen kabarettistischen Dienstleistung.