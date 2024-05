Als der Zweite Weltkrieg um 1942 kippte, verstärkten die Nationalsozialisten zahlreiche Grenzbefestigungen. Ein Kommando des Reichsarbeitsdienstes (RAD) aus dem Sauerland war in jenem Sommer schließlich damit beauftragt, eine 18 Kilometer lange Grenzbefestigung mit bis zu drei Meter Höhe zur Schweiz zu errichten. Mit diesem teils acht Meter breiten Grenzzaun beschäftigt sich eine Wanderausstellung, die im Jahr 2017 im Landratsamt Lörrach und in Riehen zu sehen war und nun in Grenzach angekommen ist.

Langjährige Nachwirkung

Zur Eröffnung lud der Verein für Heimatgeschichte am Sonntag zu einer Podiumsdiskussion in die Römervilla ein. Moderatorin Sandra Grether hatte mit Ulrich Tromm und Jürgen Krause zwei Experten zur Thematik eingeladen, die an der Konzeption damals beteiligt waren und von ihren Forschungen berichteten. Wie nah die Verbindungen bis heute reichen, zeigte die Anwesenheit einiger Zeitzeugen oder deren Nachfahren. Bis heute sei die Identität der Arbeiter aus dem Siegerland nicht geklärt, berichtete Tromm. Zur Kriegsdienstvorbereitung „am Spaten“ waren die 17-jährigen Jungs damals im RAD tätig. Selbst 1973 gab es in Riehen noch Beschwerden über vereinzelte Reste der Zaunanlage. So mancher Besucher der Vernissage berichtete davon, sich selbst als Kind beim Spielen einst daran verletzt zu haben.