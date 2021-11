Grenzach-Wyhlen „Ein herber Verlust für Grenzach-Wyhlen“

Der beliebte Geistliche war in den zurückliegenden 13 Jahren in Grenzach-Wyhlen seelsorgerisch tätig. Ab dem 1. November übernimmt Uwe Schrempp die Aufgabe eines Kooperators in der Seelsorgeeinheit Meersburg im Dekanat Linzgau.

Im Rahmen des Abschiedsgottesdienstes erinnerte der scheidende Pfarrer an eine bewegende Woche mit all den politischen Entwicklungen wie auch an die schwierige Zeit der Corona-Pandemie. In Bezug auf seine Tätigkeit sagte Uwe Schrempp, dass es ihm immer darum ging „Hand in Hand“, wie in den Darstellungen des bekannten „Kodex Aurius“ beschrieben, auf die Menschen seelsorgerisch zuzugehen. Darüber hinaus sei es ihm wichtig gewesen, dass sich die Menschen von Gott berühren und anrühren lassen.