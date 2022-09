Grenzach-Wyhlen Ein Kilometer Umweg zum Nachbarn

Umleitung des Verkehrs über die Rheinstraße

Laut RP wird der Verkehr dann über die Rheinstraße umgeleitet. Eine gesonderte Umleitungsstrecke für Fuß- und Radverkehr aus dem südlichen Siedlungsgebiet Solvay ist an der Zwetschgenallee neu eingerichtet worden, heißt es in einer Pressemitteilung der Freiburger Behörde. Die Bauarbeiten an der Unterführung selbst sollen im Januar beginnen und im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein. Wie das RP weiter mitteilt, wird für die Vorbereitung des Baus der „B 34 neu“ derzeit auch der Ruschbach umgelegt.

Für Jeannette Frei ist dies jedoch kein Trost. „Wenn ich zum Haus meiner Nachbarin gelangen will, mit der ich bis jetzt noch über den Gartenzaun kommunizieren konnte, brauche ich künftig hin und zurück von Haus zu Haus rund 20 Minuten“, klagte die bekannte Künstlerin. Man müsse künftig fast einen Kilometer Umweg laufen – und zwar für bis zu zwei Jahre. „Ist das für uns zumutbar?“, fragte Frei als Zuhörerin im Gemeinderat.

Behörde informiert auf den letzten Drücker

Besonders sauer ist ihr aufgestoßen, dass sie vorab gar nicht informiert worden sei. Und auch der Rat scheine von der anstehenden jahrelangen Sperrung der Solvaystraße gar nichts zu wissen, mutmaßte Frei. In den Zeitungen sei auch nichts darüber zu lesen gewesen.

Bürgermeister Tobias Benz bestätigte all dies. Die Gemeindeverwaltung sei erst wenige Stunden vor Beginn der Gemeinderatssitzung am Dienstagabend vom RP über die Maßnahme informiert worden (dies gilt übrigens auch für unsere Zeitung). Dabei habe die Freiburger Behörde ihm immer wieder zugesichert, „frühzeitig“ über alle Maßnahmen zu informieren. Benz kündigte an, dies an geeigneter Stelle „erneut platzieren“ zu wollen.

Wie Ordnungsamtsleiter Jürgen Käuflin ergänzte, hänge die stark verspätet eintreffende Information vonseiten des RP mit einem „krankheitsbedingten Ausfall“ zusammen. „Ich kann aber nicht für das RP sprechen“, stellte Käuflin klar.