Grenzach-Wyhlen: Ein Pfad für die Industriekultur

Erstes Treffen der Akteure

Um das Projekt zu forcieren, gab es unlängst eine erste Abstimmungsrunde mit Partnern aus den in der Doppelgemeinde gegenwärtig aktiven Industriebetrieben. Dabei sprachen sie sich für die Unterstützung des Vorhabens aus, weil es die wechselseitigen Beziehungen zwischen den Orten und den Firmen in anschaulicher Weise darstellen könne. Der Industriekulturpfad ist eines der ersten großen Projekte des Bürgervereins und soll die enge Verknüpfung von wirtschaftlicher und kommunaler Entwicklung in Grenzach-Wyhlen darstellen. In vielerlei Weise haben die Firmen – ganz gleich, wann sie gegründet wurden und wie lange sie tätig waren oder noch sind – die Ortsgemeinschaft beeinflusst und gefördert.

Begonnen hatte die Industrialisierung Wyhlens im Jahr 1874 mit der ersten Salzverarbeitung, später von der Solvay weitergeführt. In Grenzach begann das Industriezeitalter mit der Seidenweberei, die ab 1893 am Hörnle arbeitete. Andere, weit über die Region hinaus tätige Firmen wie etwa der „Eisenbau“ oder die Tapetenfabrik (Salubra) bestehen heute nicht mehr. Der Bürgerverein will künftig an öffentlichen Straßen und Wegen mit Informationstafeln an wichtige Ereignisse erinnern. bei der jüngsten Zusammenkunft regten die Firmenvertreter an, sowohl die Gestaltung der sozialen Verhältnisse in ihren Firmen als auch im Ort mit darzustellen. Gleichzeitig soll auf besondere technische Entwicklungen und die Bedeutung der Erzeugnisse hingewiesen werden.