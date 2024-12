Mit dem Advent-Turnen wollte der Turnerbund aber auch die Inklusion von Kindern fördern, was so viel bedeutete, dass alle Kinder aus der Gemeinde kostenlosen Zutritt in die Hochrheinhalle hatten, um sich dem breitgefächerten turnerischen Angebot ungezwungen hingeben zu können. Mit von der Partie waren von Seiten des Vereins mehr als 25 Betreuer sowie etliche Übungsleiter. Sie standen den Kindern und Eltern zur Verfügung, wenn es um Hilfestellung oder um Fragen rund um das Turnen im mit mehr als 1700 Mitgliedern größten Verein in der Doppelgemeinde ging.

Insgesamt beteiligten sich an der Veranstaltung mehr als 200 Kinder mit ihren Eltern und Verwandten. Der Turnerbund hofft daher, diese Angebote fortführen zu können, wie die Ressortleiterin Finanzen, Margit Maier, sagte.