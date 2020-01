Grenzach-Wyhlen Ein Tag nur für sie

Für 50-jährige Mitgliedschaft wurden Anita Thoma, Elisabeth Bach, Bärbel Gre­ther, Helga Grether, Hagen-Gunter Kreutz, Rolf Förtsch, Toni Kessner, Lore Eichin, Margret Wolpensinger und Anita Scheuermann ausgezeichnet. Sie erhielten die silberne Vereinsehrennadel sowie eine Ehrenurkunde.

Eine besondere Würdigung erfuhr Eugen Müller. Er gehört dem Turnerbund Wyhlen seit 75 Jahren an und hat sich in dieser Zeit in zahlreichen Funktionen große Verdienste erworben. Er wurde mit einer Ehrenurkunde sowie einem Präsent geehrt.

Für ihre über viele Jahre geleistete Mitarbeit im Verein – und das in den verschiedensten Funktionen – wurden Hansruedi Schirmer, Manfred Käuflin, Christel Maier und Dieter Vogel ausgezeichnet. Mit der Ehrennadel in Gold wurde Doris Baumann geehrt. Außerdem wurde sie zum Ehrenmitglied ernannt. Die bronzene Ehrennadel erhielt Eduard Anselm, das silberne Pendant ging an Klauspeter Huck.