Die Polizei meldet einen Einbruchsversuch in der Nacht zum Mittwoch in eine Autowerkstatt in der Basler Straße. Der Mann versuchte sich an mehreren Türen und schaffte schließlich an einer weiteren Tür, diese zu öffnen und so in das Firmengebäude zu gelangen. Im Gebäude wurde der Verdächtige von einem Mann gestört, der sich zu diesem Zeitpunkt noch in einem Büro aufhielt. Der Unbekannte ergriff die Flucht und konnte unerkannt entkommen.