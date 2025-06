Die Polizei sucht die Täter eines Einbruchsversuch in der Johann-Boll-Straße im Ortsteil Wyhlen, heißt es in einer Mitteilung. Die Tatzeit lag nach Angaben der Polizei zwischen Dienstag 6.30 Uhr sowie Sonntag 11 Uhr. Nach den Ermittlungen der Polizei versuchten die Täter, eine Terrassentür aufzuhebeln, gelangte aber nicht ins Haus. Vielleicht wurde sie bei der Tatausführung auch gestört. Die Ermittlungen hat das Kriminalkommissariat Lörrach übernommen und bittet um Mitteilung verdächtiger Beobachtungen. Das Kriminalkommissariat ist unter Tel. 07621/17 60 rund um die Uhr erreichbar. Die polizeilichen Beratungsstellen bieten Infos zum Einbruchschutz an.