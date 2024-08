Grenzach-Wyhlen: Eine ruhige Kugel schieben

Die VHS richtete dies nun schon zum sechsten Mal zusammen mit dem „Boule-Beauftragten“ der Gemeinde, Josef Gyuricza, aus. Etwa 40 Zuschauer verfolgten die ehrgeizig spielenden Teams und genossen die groovige Musik der fünfköpfigen Liveband um den Gitarristen Claus Timmer.

Die Boule-Plätze in Grenzach und Wyhlen stehen jedermann zur Verfügung. Wer möchte, kann sich den zwei offenen Gruppen im Ort anschließen, schreibt die Gemeinde. In der Regel wird am 1. Dienstag des Monats im Ortsteil Wyhlen am Bouleplatz Montagsmatten und am 2. Dienstag im Monat im Ortsteil Grenzach am Bouleplatz im Emilienpark gespielt. Beginn ist jeweils um 14 Uhr. Bei schlechtem Wetter, Frost, Schnee und durchgehendem Regen fällt der Termin aus.